Jenifer Lopez și Alex Rodriguez și-au mai dat o șansă? Cum au fost surprinși cei doi

13:30

Scandal în lumea muzicii populare! Elena Merișoreanu a acuzat-o pe Saveta Bogdan că a dansat la bară, iar cea din urmă n-a stat cu mâinile-n sân și a reacționat. Elena Merișoreanu a iscat un scandal […] The post Reacția halucinantă a Savetei Bogdan, după ce Elena Merișoreanu i-a reproșat că a dansat la bară: ”Când o văd, o scuip în ochi” appeared first on Cancan.