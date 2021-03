Facebook va crea o versiune Instagram pentru copiii sub 13 ani

Facebook are în vedere lansarea unei versiuni a popularei sale platforme de socializare foto, Instagram, pentru copiii cu vârsta sub 13 ani, informează The Guardian. BuzzFeed News a raportat pentru prima dată că Facebook a anunțat într-o postare internă a companiei că va începe să realizeze o versiune a Instagram pentru persoanele cu vârsta sub […]

