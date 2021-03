PNRR/600 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen şi alte gaze verzi

18:20

Antrenorul echipei naţionale de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa trebuie să fie la turneul preolimpic de la Podgorica precum o haită unită şi să înţeleagă însemnătatea momentului."Avem două meciuri, este clar vom încerca să câştigăm cu Norvegia, iar al doilea îl avem cu Muntenegru. Cred că este foarte important să abordezi sportul cu cel mai mare respect. Nu cred că vreun meci este câştigat dinainte, nu cred în aşa ceva, cred că trebuie să fim foarte pregătiţi în fiecare moment. La câtă adrenalină este la acest turneu preolimpic, cred că avem resurse nebănuite astfel încât să facem faţă cu bine în ambele meciuri. La un astfel de turneu trebuie să fii maxim pregătit şi concentrat, să cultivi această identitatea de campion. Orice echipă mare abordează fiecare meci la victorie şi asta trebuie să facem şi noi. Eu sunt convins că suntem capabili să înţelegem însemnătatea momentului şi că suntem într-un moment în care trebuie să avem foame aceea de rezultat, să fim ca nişte câini în teren, ca o haită care este nonstop unită. În mintea mea nu există niciun moment că am putea pierde, nu am frici, nu îmi e teamă de nimic. Cred că avem o foarte mare foame de rezultate. România a fost încercată în ultimii doi ani, cu cazurile de dopaj şi de COVID, aşadar există o foarte mare foame de rezultate", a declarat Vasile, la Podgorica.Tehnicianul s-a arătat mulţumit de atitudinea jucătoarelor sale în timpul pregătirilor pentru turneul preolimpic."Preocuparea fiecărei fete pentru fiecare antrenament a făcut să avem şedinţe de pregătire foarte bune şi am ridicat ritmul şi nivelul. Când întreg grupul este foarte conectat, este mai uşor şi pentru noi antrenorii. Simt echipa foarte conectată la însemnătatea acestui turneu preolimpic, suntem foarte pregătiţi de start. Există calitate în fiecare echipă, de aceea contează şi acea energie de unde să iasă acele individualităţi. Cred că specificul unui astfel de turneu este că toată lumea vine cu toată dorinţa să se califice la Jocurile Olimpice. Va avea şi o doză de sacrificiu şi seamănă cu fazele finale ale unui turneu final, are foarte multă încleştare, dar în acelaşi timp e nevoie şi de minţi lucide", a completat Adrian Vasile.El a precizat că rezultatul neconcludent la testul RT-PCR al Denisei Dedu, în urma căruia a fost nevoită să stea izolată de restul lotului, împreună cu colega sa de cameră, Cristina Laslo, nu a afectat programul echipei: "Nu ne-a speriat atât de tare testul neconcludent al Denisei, fetele au făcut un antrenament mai mult de dezmorţire, toată lumea şi-a îndeplinit obiectivele, iar dimineaţă ne-am liniştit cu totul".Referitor la echipa naţională a Muntegrului, în staff-ul căreia a lucrat, antrenorul român a precizat că nu are de luat o revanşă, având relaţii bune cu foştii săi colegi."În componenţa Muntenegrului sunt câteva schimbări ca stil de joc, dar în continuare în atac se bazează pe relaţiile de joc, vin cu lecţiile făcute, ştiu ce fac în fiecare situaţie. Cred că vom juca împotriva Muntenegrului aşa cum o ştim, o echipă cu o energie fantastică, asta este principala lor caracteristică şi pot câştiga uşor meciurile. Cariera mea în antrenorat s-a schimbat foarte mult odată cu venirea mea aici la Muntenegru. Efectiv mi-a dat aripi să zbor. Nu văd meciul ăsta ca pe o revanşă, ci ca pe o mare onoare să îmi reprezint ţara şi să ne calificăm la Jocurile Olimpice. Între mine şi cei din Muntenegru există o relaţie foarte bună", a mai spus Adrian Vasile.Echipa naţională de handbal feminin a României va participa în perioada între 19 şi 21 martie la turneul preolimpic din Muntenegru (Podgorica), alături de selecţionata ţării gazdă şi reprezentativa Norvegiei. Primele două clasate la turneul din Muntenegru obţin calificarea la JO 2020 de la Tokyo.Primul meci al României este programat sâmbătă, 20 martie, de la ora 20:30, împotriva Norvegiei. Ziua următoare, de la ora 17:00, se va juca partida decisivă România - Muntenegru. Întâlnirea Norvegia - Muntenegru are loc vineri, în prima zi a turneului preolimpic.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)