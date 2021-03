Cristina Neagu înainte de turneul preolimpic: „Suntem motivate să obținem această calificare!”

17:30

Lucian Sânmărtean, 41 de ani, a povestit cum a ajuns în 2014 la FCSB de la FC Vaslui. La mutare au contribuit antrenorul FCSB de la acea vreme, Laurențiu Reghecampf, și soția acestuia, impresara Anamaria Prodan. Lucian Sânmărtean: „Reghe mi-a dat libertate la Steaua”„Eu nu am jucat la FCSB, eu am jucat la Steaua. FCSB a fost după ce am plecat eu. Foarte greu m-au scos de la Vaslui, fiindcă mai aveam ceva bănuţi de luat. FC Vaslui uşor, uşor se distrugea. ...