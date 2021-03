Coronavirus: Premierul britanic Boris Johnson a primit o primă doză de vaccin AstraZeneca

22:20

Scriitoarea canadiană Margaret Atwood va edita un volum colectiv similar ''Decameronului'', de Giovanni Boccaccio, incluzând contribuţii ale unor scriitori precum Dave Eggers şi Celeste Ng, care vor semna povestiri despre perioada pandemiei de coronavirus, informează The Guardian.În capodopera ''Decameronul'', un grup de călători se refugiază de epidemia de ciumă într-o vilă din apropiere de Florenţa şi fiecare începe să-şi depene povestea. În versiunea modernă, adaptată la pandemia de coronavirus, poveştile sunt semnate, printre alţii, de autori precum John Grisham şi Diana Gabaldon, cunoscută pentru seria ''Outlander'', iar personajele sunt mai mulţi vecini dintr-un imobil din Manhattan.Editat de Margaret Atwood, volumul ''Fourteen Days: An Unauthorised Gathering'' este un roman colaborativ imaginat de scriitorul Douglas Preston şi are drept obiectiv sprijinirea autorilor afectaţi de pandemie. Incluzând poveşti semnate de scriitorii Tess Gerritsen, Emma Donoghue, Celeste Ng, Dave Eggers şi Angie Cruz, acţiunea cărţii este plasată în primele zile ale crizei sanitare, când un grup divers de vecini, abandonaţi ''de bogaţii care au fugit din oraş'', se adună pe acoperişul clădirii în care locuiesc şi încep să-şi spună poveştile.''Mi-a venit idee după ce am citit 'Decameronul', pe când eram adolescent. Sunt un colecţionar de poveşti, iar primul meu gând a fost de a îngrămădi mai multe poveşti într-o ramă narativă precum 'Decameronul', în care un grup de oameni se retrage pe o proprietate de pe coasta statului Maine în timpul unei pandemii. Dar când am încercat să o scriu, rezultatul a fost incoerent, aşa că am abandonat-o rapid'', a spus Preston. ''După care a venit pandemia adevărată''.Preston este preşedintele Sindicatului Scriitorilor, iar asociaţia se gândise iniţial să realizeze o antologie. ''Dar antologiile sunt destul de plictisitoare'', a spus Preston. ''M-am gândit că ideea din Decameron ar putea fi adusă în prezent şi să includă newyorkezi blocaţi într-o locuinţă în vremea pandemiei de coronavirus, care se adună pe acoperiş în fiecare seară spunând poveşti pentru a face timpul să treacă mai uşor - tot felul de poveşti: revoltătoare, pătrunzătoare, amuzante, de groază, tragice sau fioroase.''Atwood a acceptat rolul de editor şi a invitat, potrivit lui Preston, ''un grup eclectic de scriitori, de la autori de romane de dragoste, la specialişti în Shakespeare, de la poeţi la autori de romane poliţiste, de la scriitori de literatură pentru copii la autori de SF''.Identitatea scriitorilor va fi dezvăluită la finalul cărţii, când cititorii vor afla cine este autorul fiecăreia dintre poveşti. ''Lectura cărţii va fi o ghicitoare literară amuzantă, dar care poartă şi un mesaj mai adânc, sfidând conceptul de celebritate literară şi fetişizarea semnăturii auctoriale'', a spus Preston.Volumul va fi publicat în 2022, iar toate încasările vor fi donate în beneficiul Fundaţiei Sindicatului Scriitorilor din SUA pentru a veni în sprijinul autorilor americani care, potrivit unui sondaj, şi-au pierdut în medie 49% din veniturile realizate înainte de pandemie.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu)