Turcia: Guvernatorul băncii centrale demis prin decret prezidenţial

00:10

Discuţiile din Alaska dintre şefii diplomaţiilor chineză şi americană au fost "dure şi directe", aşa cum era de aşteptat, a declarat vineri consilierul prezidenţial american Jake Sullivan după două zile de întâlniri, notează AFP. Foto: (c) Frederic J. Brown/Pool via REUTERSÎn pofida tensiunilor, "am reuşit, de asemenea, să fim în măsură să purtăm o conversaţie foarte sinceră în cursul acestor numeroase ore de reuniune pe o ordine de zi exhaustivă", a subliniat în faţa presei secretarul de stat american, Antony Blinken. Foto: (c) Ken Cedeno/Pool via REUTERSResponsabilii chinezi au părăsit întrunirea fără să facă declaraţii.În deschiderea primei întâlniri dintre cele două puteri rivale, joi, la Anchorage, cele două delegaţii au schimbat îndelungi acuzaţii foarte virulente. Apoi, şi-au reproşat reciproc că au "încălcat protocolul" şi că au iniţiat "provocările".Antony Blinken a acuzat China că "ameninţă" "stabilitatea mondială", atrăgându-şi un răspuns ofensat din partea celui mai înalt responsabil pentru diplomaţie al Partidului Comunist Chinez, Yang Jiechi, denunţând "interferenţe americane"."Ştiam când am început reuniunea că există o serie de chestiuni asupra cărora suntem fundamental în dezacord", a declarat vineri secretarul de stat, citând din nou represiunea Chinei împotriva musulmanilor uiguri, situaţia din Hong Kongului, Tibetului şi Taiwanului, precum şi atacurile cibernetice reproşate Beijingului."Nu este o surpriză faptul că atunci când am ridicat aceste întrebări într-un mod clar şi direct, am primit un răspuns defensiv", a subliniat el.Dar "în privinţa Iranului, Coreei de Nord, Afganistanului şi climatului, interesele noastre se suprapun", a spus Antony Blinken. Iar "în ceea ce priveşte economia, comerţul, tehnologia, le-am spus omologilor noştri suntem pe cale să analizăm aceste subiecte" şi "că vom lua deciziile într-un mod care să protejeze pe deplin şi să promoveze interesele lucrătorilor şi companiilor noastre", a adăugat secretarul de stat american.Jake Sullivan a afirmat că administraţia Biden va continua să colaboreze cu China asupra intereselor comune "prin canalele diplomatice normale"."Am fost lucizi la intrarea în această reuniune, suntem lucizi la plecare", a ţinut el să menţioneze. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: * În Alaska, Blinken acuză China că ''ameninţă'' stabilitatea mondială * Început tensionat al dialogului SUA-China, la prima întâlnire a şefilor diplomaţiilor sub noua administraţie Biden