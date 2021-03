Revoltă fără precedent la Ploiești, după ce Petrolul a pierdut un meci capital pentru play-off: „”

09:30

Leo Messi este cel mai important jucător din istoria Barcelonei, iar starul catalanilor câștigă sume uriașe la formația catalană. Atacantul argentinian are un contract spectaculos, pe care l-a semnat în 2017. Ia 555.000.000 de euro până în vara lui 2021 de la formația catalană. Presa din Spania a dezvăluit și ce clauze incredibile are Messi. Leo trebuie să învețe catalana, nu are voie să conducă motociclete și să joace unde-l pune antrenorul. ...