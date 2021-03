A mai murit o persoană din cauza cheagurilor de sânge, după vaccinarea cu AstraZeneca. Autoritățile din Danemarca, în alertă

03:45

Cazul revoltător de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București, în care un bărbat de 52 de ani a ajuns să moară după ce a fost refuzat de la internare de mai multe ori, va ajunge pe masa deputaților din Comisia de sănătate! Așa a anunțat deputatul Emanuel Ungureanu, vineri seară, la „Legile puterii”. Soția bărbatului care a murit face acuzații grave, de neglijență, la adresa medicilor în acest caz. În plus, aceasta a dezvăluit, la Realitatea PLUS, că nu are acces la datele medicale ale soțului său, spitalul refuzând să-i pună la dispoziție rezultatele investigațiilor și alte detalii din fișa acestuia de internare.