Horoscop 21 martie 2021. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Berbec

00:00

Cătălin Bordea a intrat, oficial, în tabăra persoanelor publice de la noi care au ales să se vaccineze împotriva virusului SARS-CoV-2! Carismaticul comediant a fost surprins în exclusivitate de CANCAN.RO la scurt timp după ce […] The post Am fost cu Bordea la vaccinare. Nu a rezistat fără „țigara de după” appeared first on Cancan.