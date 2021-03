Timişoara şi cele patru comune limitrofe ies din carantină

15:50

Ministerul Sănătăţii va avea, probabil chiar din toamna acestui an, o Agenţie naţională de investiţii în infrastructura de sănătate, pentru a veni în sprijinul unităţilor sanitare care vor să depună proiecte pentru finanţare din fonduri europene, a declarat, sâmbătă, la Oradea, secretarul de stat în MS dr. Ioana Mihăilă."Din ce am primit solicitări la minister, dorinţă pentru proiecte există, nu ştim însă care este capacitatea administrativă de a scrie şi gestiona implementarea acestor proiecte. Motiv pentru care am demarat o reorganizare şi înfiinţarea unei Agenţii de investiţii în infrastructura de sănătate, tocmai pentru a oferi suport inclusiv tehnic unităţilor sanitare care vor să scrie şi să deruleze proiectele de investiţii", a afirmat, într-o conferinţă de presă, Ioana Mihăilă.Potrivit acesteia, proiectul agenţiei este doar la început, având nevoie şi de susţinerea Guvernului. Estimativ, agenţia ar putea să funcţioneze prin septembrie - octombrie."Sper să putem plăti din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă o parte din costurile de funcţionare. Din schiţele noastre, agenţia ar urma să aibă 52 de angajaţi în primul an, după care, pe deplin funcţională, ar avea în jur de 70 de angajaţi. Cu bunăvoinţa Guvernului, estimăm că am putea vorbi de această agenţie prin septembrie - octombrie", a precizat Mihăilă.Secretar de stat din partea USR PLUS Bihor, Ioana Mihăilă are atribuţii legate de investiţii, coordonând unitatea de implementare a proiectelor cu finanţare europeană."Pe Programul Operaţional Sănătate, România este singura ţară din UE care beneficiază de un program destinat sănătăţii. Au fost deja trimise primele drafturi la Comisia Europeană şi am primit şi primul feedback, urmând ca, în funcţie de ce stabilim că investim prin PNRR, să vedem pe ce ne concentrăm şi în POS. Noutatea este că, faţă de administraţia anterioară care rămăsese cu o alocare de 1,8 miliarde de euro pe Sănătate, acum avem trei miliarde de euro pentru infrastructură şi personal plus 400 de milioane de euro pe digitalizare, asta e negocierea iniţială", a precizat Ioana Mihăilă.Pentru a veni în sprijinul entităţilor medicale care doresc să acceseze aceste fonduri, această agenţie va avea un rol foarte important, a spus Ioana Mihăilă. Prin PNRR, până în august 2026, ministerul vizează să construiască şi să doteze 200 de centre comunitare integrate, destinate zonelor cu risc de excluziune socială, 2.000 de cabinete de medicină de familie (prioritar, în mediul rural), să reamenajeze 100 de cabinete de planificare familială şi să investească în caravane medicale. Pe domeniul digitalizării, se vizează debirocratizarea actului medical. AGERPRES/(A - autor: Eugenia Paşca, editor: Andreea Rotaru, editor online: Simona Aruştei)