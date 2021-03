Drama unui tânăr cântăreț din România! A fost un copil abandonat: „L-am văzut de două ori în 25 de ani”

10:00

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a trăit o spaimă cumplită, după ce a fost atacată chiar în platou de o femeie. Ar fi vrut chiar s-o omoare. La scurt timp, […] The post Decizia luată de Mirela Vaida după ce o femeie a vrut s-o omoare: șocul a fost prea mare! appeared first on Cancan.