21 martie - Ziua internaţională Nowruz

23:40

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, că înfrângerea la 5 goluri cu Norvegia (29-24) de la turneul preolimpic nu îi dă un sentiment plăcut pentru că această diferenţă nu s-a simţit în teren."Sunt foarte mulţumit de modul în care ne-am luptat tot meciul, de atitudinea pe care am avut-o. De faptul că inclusiv în momentele mai grele nu am cedat şi am încercat să ne aducem aminte de tot ce am discutat săptămâna aceasta. Înfrângerea la cinci goluri nu ne dă un sentiment plăcut, pentru că nu aşa s-a simţit realitatea din teren. Dar avem încă un meci mâine şi am foarte mare încredere în fete, în grup, că vom reuşi să ne calificăm la Tokyo", a spus el."Am jucat împotriva campioanei europene. Timp de 60 de minute am încercat să fim în joc, au fost şi momente bune, dar şi unele în care am suferit, pentru că a fost valoare din partea adversarului. Dar din punct de vedere al dorinţei, cred că am făcut nişte paşi foarte mari astăzi şi sunt foarte mulţumit de meci, pentru că însemnătatea fiecărei mingi este foarte importantă pentru mine. Paşii pe care i-a făcut România astăzi sunt un plus. Fetele au făcut tot ce a depins de ele astăzi şi din punctul acesta de vedere sunt foarte mulţumit", a adăugat tehnicianul.Adrian Vasile a precizat că partida cu Muntenegru de duminică va fi una pe viaţă şi pe moarte, pentru vă va decide echipele calificate la JO de la Tokyo."Diferenţa asta de goluri face ca meciul de mâine să fie unul pe viaţă şi de moarte, dar aşa mă gândeam că va fi încă de la Bucureşti. Tot ce contează pentru noi mâine este să ne concentrăm pe victorie. Dacă după meciul de mâine se va întâmpla ca ambele echipe să fie calificate ar fi perfect. Eu ce îmi doresc este ca România să fie calificată, cine va fi a doua nu mă interesează. Acum ne gândim cum să ne revenim după meciul de astăzi şi să abordăm meciul de mâine ca şi cum ar fi ultimul. Va trebui să fim foarte concentraţi la fiecare minge şi cumva trebuie să echilibrăm balanţa importanţei meciului şi să încercăm să jucăm cu concentrare, cu determinare. Cred că avem destul de multe resurse. În astfel de meciuri găseşti extra-resurse, cred că avem capacitatea de a găsi energie pentru meciul de mâine", a subliniat selecţionerul.Echipa naţionala feminină de handbal a României a fost învinsă de formaţia Norvegiei cu scorul de 29-24 (13-11), sâmbătă seara, în turneul preolimpic de la Podgorica (Muntenegru).Duminică, de la ora 17:00, va avea loc meciul dintre echipele României şi Muntenegrului. Primele două clasate la acest turneu se vor califica la JO 2020.