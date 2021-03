Sepsi OSK este matematic în play-off-ul Ligii 1: „Vom fi o echipă cu greutate!”

12:30

Se spune că recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte, dar cel al Just Fontaine pare de neegalat. La Cupa Mondială din 1958, Fontaine a marcat nu mai puţin de 13 goluri, performanţă care a […] The post Just Fontaine: „Nu cred că cineva îmi va bate recordul vreodată!” appeared first on Cancan.