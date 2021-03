Oana Roman, dependentă de măștile de față. S-a filmat în momentul ritualului de frumusețe: “O să vedeți cea mai tare fază din lume” | FOTO

16:40

Salvatorii montani din Brașov au reușit să salveze viața unui brașovean care voia să se sinucidă, la capătul unei intervenții contracronometru. Zaharia Ion, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov,a declarat că un […] The post Intervenție la limită a salvatorilor montani. Cum l-au convins jandarmii pe un brașovean să nu se arunce de pe o stâncă appeared first on Cancan.