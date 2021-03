Australia a decretat stare de dezastru natural! Potopul a scos forțat din casă mii de oameni. VIDEO

17:40

Jurnalistul Florin Condurățeanu, unul dintre prietenii apropiați ai lui Nelu Ploieșteanu, artistul internat în urmă cu câteva zile, a vorbit cu medicii care îl țin sub observație. Din păcate, veștile nu sunt bune. De când […] The post Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Nelu Ploieșteanu. Ce a aflat Florin Condurățeanu de la medici appeared first on Cancan.