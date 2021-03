Tenis: Daria Kasatkina a câştigat turneul de la Sankt Petersburg (WTA)

11:20

Zodia Berbecului este cea cu care începe Zodiacul European sau Zodiacul Clasic Occidental, care împarte anul calendaristic în 12 zodii. Reprezintă un semn astrologic care este asociat cu constelaţia Berbec, care marchează solstiţiul de primăvară. Soarele se află în constelaţia Berbec din 21 martie până în 20 aprilie.Fiecare din cele 12 semne zodiacale corespund unei constelaţii. Sub semnul celor şapte planete (fără Pământ) din sistemul nostru solar se desfăşoară cele 12 constelaţii, fiecare corespunzând unei zodii europene.A apărut ca simbol pentru prima dată în Egiptul antic. El reprezintă capul zeului Amun, considerat a fi conducătorul tuturor zeilor. Zodia începe în preajma echinocţiului de primăvară, berbecul reprezentând începutul primăverii, renaşterea naturii şi forţa necesară pentru aceasta. Este plasat sub dominaţia planetei Marte, care este semnul forţei şi coordonează puterile naturale. Opusul Berbecului este Balanţa.Înflăcărarea, dinamismul, rapiditatea, voinţa şi forţa de caracter sunt trăsăturile nativilor din această zodie. Cei din zodia Berbec sunt înclinaţi să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă asta îi face incomozi şi lipsiţi de tact în relaţiile cu ceilalţi, potrivit www.eastrolog.ro. Sunt competitivi, curajoşi, încrezători în forţele proprii, dând dovadă de multă îndrăzneală. Indignarea şi supărarea apar cu uşurinţă, iar replicile acestora pot fi tăioase. Plăcându-le să comande, se arată reticenţi în ceea ce înseamnă supunere.Planeta Marte, sub dominaţia căreia se află, este asociată cu fierul. De aceea este indicat nativilor să consume alimente bogate în fier. Aceştia iubesc mâncarea condimentată, dar trebuie să fie precauţi în consumarea ei. Din dieta lor nu trebuie să lipsească salata, spanacul, urzicile, broccoli, măghiranul, menta, etc.Cifrele exercită o influenţă determinantă asupra vieţii Berbecului.Cifra favorabilă este 7, cifră magică prin excelenţă.Cifra 17, care aduce nenoroc altor semne, este favorabilă Berbecului.Culorile potrivite: verde, roşu.Pietre preţioase caracteristice: ametistul, diamantul, rubinul.Ziua cea mai favorabilă: marţi.Bărbatul născut în această zodie are o puternică dorinţă de a-i conduce pe ceilalţi şi energia sa pozitivă îi atrage pe cei din jurul său. Fiind o zodie masculină de foc, predominant activă, guvernată de planeta Marte, sporeşte energia fizică, agresivitatea, curajul, îndrăzneala şi vitalitatea, dar şi imprudenţa, gelozia, asprimea, brutalitatea, violenţa, nervozitatea şi spiritul răzbunător al nativului. Stăpânit de emoţii şi pasiuni, nativul din Berbec are deseori aşteptări nerealiste în legătură cu relaţia de cuplu, pentru că percepe lucrurile mai mult cum şi le-ar dori decât cum sunt în realitate.Compatibilitate cu alte zodiiFoarte bună: Leu, Săgetător, Berbec.Bună: Gemeni, Vărsător.Dificilă: Balanţa, Scorpion, Fecioară.Foarte redusă: Balanţa, Capricornul.Femeia născută sub semnul lui Marte este plină de iniţiativă, hotărâtă să preia conducerea, chiar şi în dragoste. Este spontană, sinceră, deschisă, dar şi inocentă. Are un spirit competitiv remarcabil şi doreşte să conducă. Are un intens simţ al fair-play-ului, este exigentă cu ea însăşi şi cu ceilalţi, e lucidă, eficientă şi plină de îndrăzneală, potrivit site-ului venus.org. Poate să-şi aleagă fără probleme orice profesie. Curajul este calitatea ei evidentă. Această femeie este impulsivă, dar revine uşor la o stare afectuoasă.Copiii născuţi sub semnul Berbecului sunt poznaşi, adesea tumultuoşi. Au nevoie de afecţiune şi, dacă nu o cer niciodată, este pentru că se ascund în spatele unei carapace de indiferenţă. Încrederea înnăscută şi abilităţile naturale de a conduce pot călăuzi copilul pe drumul succesului în numeroase domenii. Copiii vor aprecia întotdeauna onestitatea şi spiritul tânăr al celor din jur, potrivit site-ului copilul.ro.Personalităţi din România născute în Zodia Berbecului: Mircea Vintilă, Ana Blandiana, Gică Petrescu, Ştefan Tapalagă, Elvira Deatcu, Liviu Hodor, Floarea Calotă, Dan Bittman, Éva Kiss, Alexandru Papadopol, Cornel Constantiniu, Mircea Ştefan Daneliuc, Aurel Tămaş, Gil Dobrică, Angela Ciochină, Fănuş Neagu, Gheorghe Zamfir, Emil Cioran.Personalităţi de pe mapamond născute în Zodia Berbecului: Ugo Tognazzi, Aretha Franklin, Sir Elton John, Michael York, Aristide Briand, Christopher Lambert, Michel Hazanavicius, Joseph Haydn, Antoine François Prevost, Charles Fourier, Omar Sharif, Joseph Pulitzer, Leonardo da Vinci, Louie Anderson, Quentin Tarantino, Carl Wilhelm Siemens, Bette Davis, Diana Ross, Milan Kundera. AGERPRES /(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Alexandru Cojocaru)