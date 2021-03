Cine este starul rock care a murit de supradoză de heroină înainte de a ajunge la procesul în care era acuzat că şi-a ucis iubita?

21:30

Poliţişti din cadrul Poliţiei Staţiunii Râşnov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe“. Din informaţiile apărute în presă ar fi vorba chiar de vloggerul Matei Dima, cunoscut sub numele de BRomania.