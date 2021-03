SUA: Preşedintele Biden şi vicepreşedinta Harris condamnă în termeni duri rasismul şi sexismul

20:10

Antrenorul echipei naţionale de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că simte un gust amar din cauza ratării calificării la Jocurile Olimpice şi că nu a putut să le ajute mai mult pe jucătoarele sale."Îmi este un pic greu să vorbesc din cauza gustului amar pe care îl am din cauza dezamăgirii şi pe care l-am simţit la fete. Îmi pare rău că nu am putut să le ajut mai mult, au muncit patru ani ca să ajungă în situaţia asta şi este un vis fantastic să poţi să ajungi la Jocurile Olimpice. E genul de competiţie în care la un moment dat simţi că anumite lucruri scapă printre degete. Şi inclusiv în meciul de astăzi s-au întâmplat astfel de lucruri, e un sentiment de 10% în care simţi că puteam să facem mai bine. Contează foarte mult experienţa la nivelul ăsta. Am tot respectul pentru toată implicarea şi dedicarea pe care au avut-o fetele. Pentru grupa asta puternică am fost un pic în spate, dar am fost foarte aproape şi asta este foarte important", a declarat Adrian Vasile.El s-a declarat deranjat de suspiciunile jucătoarelor din Norvegia conform cărora România ar fi urmat să se înţeleagă cu Muntenegru pentru un scor la 5 goluri diferenţă, astfel încât să meargă împreună la Jocurile Olimpice: "Cum să comentez eu ce au spus norvegiencele că am câştiga 30-25? România a demonstrat că are coloană vertebrală, că respectă sportul, aşa cum a făcut-o şi Muntenegru. Nu vreau să comentez astfel de lucruri pentru că o să spun lucruri urâte. Nu aş vrea să comentez arbitrajul de ieri, pentru că a fost evident, iar astăzi noi eliminarea Crinei Pintea nu am putut să o văd foarte bine. Meciurile astea care au însemnătate ridicată nu au cum să fie exacte, pentru că este o mare presiune. Sunt meciuri cu încărcătură, trebuie să ai şi un pic de şansă, dar trebuie să ai şi multă experienţă pentru astfel de meciuri".Adrian Vasile a precizat că în partida cu Muntenegru îşi reproşează că nu a schimbat mai devreme sistemul defensiv: "Ce-mi reproşez este că ar fi trebuit să schimb sistemul defensiv mult mai repede, este unul dintre lucrurile pe care mi le reproşez, ar fi trebuit să o fac mai repede".În ciuda ratării calificării la Jocurile Olimpice, selecţionerul a spus că a descoperit foarte multe lucruri bune în cele două meciuri din turneul preolimpic."România trebuie să îşi cultive foarte bine valorile, pentru că avem foarte mult talent şi valoare, trebuie să muncim şi mai mult şi mai bine, trebuie să credem în şansa noastră, să vedem un pic în perspectivă apropo de ceea ce se întâmplă până la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice. Cred că în momentul de faţă România are un mix de jucătoare cu experienţă şi tinere foarte bun. În aceste două meciuri sunt atât de multe lucruri bune pe care le-am văzut chiar dacă necalificarea îţi lasă un gust amar. Cred că avem multe lucruri de unde alege dar şi extrem de multă muncă de făcut", a mai spus Vasile.Naţionala feminină de handbal a României a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, deşi a învins echipa Muntenegrului cu scorul de 28-25 (15-15), duminică, în turneul preolimpic de la Podgorica. Pentru a se califica, România ar fi avut nevoie de o victorie la cel puţin 5 goluri diferenţă.În primul meci al turneului, Muntenegru a învins Norvegia cu 28-23, apoi Norvegia a întrecut România cu 29-24, iar în ultimul meci, România a dispus de Muntenegru cu 28-25.În clasamentul final, Muntenegru a ocupat primul loc, cu 2 puncte (+2), urmată de Norvegia, 2 puncte (0), şi România, 2 puncte (-2). Primele două clasate s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)