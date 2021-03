„Raya and the Last Dragon” rămâne pe primul loc în box office-ul nord-american

16:20

Lungmetrajul “Puss in Boots: The Last Wish”, continuarea producției “Puss in Boots”, are deja o dată de lansare, dar, totodată, și un regizor nou. Filmul va fi lansat pe 23 septembrie 2022 și va fi […] Articolul Filmul “Puss in Boots 2” are deja o dată de lansare, dar și un regizor nou apare prima dată în Apropo.ro.