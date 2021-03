Rapid învinge Dunărea și speră la play-off!

12:10

Giurgiuveanul Milan Peicea are o pasiune mai puțin obișnuită: colecționează magneți de frigider și a ajuns să depășească „borna” de 1.000 de astfel de obiecte CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, povestea lui inedită. Născut la […] The post El e „Regele magneților de frigider”. „Poate de la Polul Nord sau Polul Sud să îmi lipsească” appeared first on Cancan.