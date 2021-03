Fostul director al serviciilor de informaţii naţionale susţine că SUA au dovezi privind OZN-uri: „Sunt mult mai multe decât cele făcute publice”

06:45

10% dintrecei mai săraci români care muncesc câştigă sub 974 de euro pe an, adică sub 3 euro pezi. Aproximativ aceiaşibani îi primesc şi cei care trăiesc din ajutoare sociale. Şi atunci, pentrumulţi se naşte întrebarea: de ce să muncesc 8 ore pe zi pentru un salariu carenu îmi ajunge de la o lună la alta, când pot să stau acasă, degeaba, pe aceiaşibani?