Din ce mai fac românii bani. Cât a ajuns să coste un loc de veci în Constanța, pe OLX

20:20

Matei Dima a fost prins de polițiști în trafic, la munte, circulând sub influența substanțelor interzise. Testul rapid a arătat că tânărul influencer a consumat cocaină. Deși în interviul acordat Observatorului, Matei Dima a precizat […] The post Primele declarații ale lui BRomania după ce a fost prins drogat la volan „Asta este. Îmi asum” VIDEO appeared first on Cancan.