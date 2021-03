Tenis: Filip Jianu, la turneul challenger de la Lille

15:40

Construcţia de ciubere din lemn pentru baie, în care apa este încălzită prin intermediul unei sobe speciale, a înregistrat o creştere explozivă în perioada de pandemie, pe fondul cererii foarte mari venite din partea cabanelor şi pensiunilor, dar din partea persoanelor fizice, din judeţul Mureş.Un tânăr IT-ist din comuna Deda, Claudiu Ţăran, a deschis un atelier de confecţionat ciubere, finanţat prin Start Up Nation, chiar înainte de debutul pandemiei, când pe piaţă era o nişă mai puţin exploatată."Ca pregătire sunt IT-ist, în ultimii 12-13 ani am ocupat poziţii de management într-o companie de software din Bucureşti, după care mi-am dorit să fac ceva mai aproape de casă. Am accesat mai multe proiecte pe fonduri europene, unul dintre ele finanţat prin Start Up Nation, am avut o pasiune pentru lemn şi pentru a prelucra lemnul. Era o pasiune să vezi că de la un lemn brut să ajungi la un produs finit, deşi nu sunt tâmplar. Am accesat o finanţare Start Up Nation prin care am înfiinţat un atelier cu utilaje performante în prelucrarea lemnului. Am simţit o nişă după ce am pornit proiectul în ce priveşte ciuberele şi saunele. Cred că experienţa m-a ajutat să promovez produsele. (...) M-a prins pandemia în plină producţie cu oameni instruiţi, cu materie primă, a fost un an bun, comparativ cu alte industrii. Lumea nu a mai avut acces la piscine, saune şi alte locaţii de acest tip şi a încercat să îşi amenajeze casă, să aibă un confort propriu. Aşa că amenajările interioare cu saune şi ciubere au explodat în această perioadă. Am avut multe comenzi de la persoane fizice, am avut clienţi care s-au mutat cu copiii la diverse cabane în zonă şi atunci au făcut un mini-SPA acasă cu aceste ciubere", a declarat Claudiu Ţăran.Tânărul antreprenor a spus că în perioada de pandemie ciubărul de baie a devenit un trend şi din acest motiv toate cabanele şi pensiunile au dorit să le aibă."A devenit un fel de must to have, adică toată lumea care se cazează mai nou în această perioadă la cabane întreabă de ciubăr sau piscină. Nu ştiu cum a devenit dintr-o dată cunoscut termenul de ciubăr, dar se cere şi atunci am încercat să ne programăm şi mai mult, să ne îndreptăm spre clienţii din zona privată, cabane şi pensiuni, pentru a le oferi aceste ciubere. Am început de un an, am început timid, am investit în promovare şi asta ne-a făcut cunoscuţi. Dar după perioada sărbătorilor cererea a fost atât de mare încât nu am putut să facem faţă comenzilor. Oamenii îşi doreau foarte mult. A fost o cerere mare, a fost un trend. Lumea a început să ceară ciubăr, acum au început să ceară saună", a arătat Claudiu Ţăran.Antreprenorul a adăugat că după piaţa din România, speră să intre cu ciuberele şi pe piaţa externă. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)