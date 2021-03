Maria Constantin îi dă replica lui Maximilian Toader: „Tu nu ai stat cu noi în casă, ca să știi ce am trăit eu acolo!”

13:00

Diana Șoșoacă a povestit despre un incident, fiind victima unei tentative de asasinat. Senatoarea independentă a precizat că nu a depus plângere în urma acestui incident pentru că nu are încredere în autorități. Când a avut loc acest incident? Iată ce spune Diana Șoșoacă.