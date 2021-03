Ciolacu: Să ne uităm la ce fac partenerii europeni pentru a nu rata o şansă istorică de reformare şi dezvoltare a României

16:40

Clienţii unei gelaterii din Târgu Mureş sunt invitaţi, în această lună, să savureze o cupă de artă, în sensul că în timp ce servesc numeroasele sortimente de îngheţată făcută din ingrediente naturale pot admira o expoziţie de artă contemporană aparţinând artistului plastic Laurenţiu Condurache."Arta trebuie să fie cât mai aproape de oameni şi unde poate fi un loc mai bun decât într-o gelaterie? Avem obligaţia să îi învăţăm pe copii despre artă şi atunci, aici, în gelaterie, vin şi copii şi adulţi, iar astfel toţi se pot bucura. Fiind luna femeii, expoziţia este dedicată femeii. Aici am expus 12 lucrări, este o mică expoziţie personală care se numeşte 'O cupă de artă' datorită cupei de îngheţată şi a artei care vine odată cu ea. M-am axat pe chipuri de femei, fiind luna femeii, dar unul dintre tablouri este abstract, este un joc de culori, este un joc între noi, între sentimentele noastre, sunt doi îndrăgostiţi. Acel tablou deschide o poveste a omului către el însuşi, când îl priveşti ai propria ta poveste despre el, te bucuri. Aici e surprins frumosul feminin fiindcă noi, bărbaţii, suntem împuterniciţi de acel spirit al femeii. Poate pentru cineva acest tablou este cum precum 'Monalisa', poate că o astfel de comparaţie e prea mare, dar poate pentru cineva semnifică exact ce a însemnat 'Monalisa' pentru atâţia oameni, de-a lungul timpului. Aceste tablouri nu au fost gândite special pentru această expoziţie, sunt făcute mai mult pe simţire, pe ceea ce am simţit de-a lungul timpului şi acum am decis să le aduc publicului. Tabloul abstract, din spate, era din colecţia mea, nu l-am expus niciodată până acum", a declarat, pentru AGERPRES, pictorul Laurenţiu Condurache. Foto: (c) Dorina Matiş/AGERPRESArtistul a spus că în expoziţia "O cupă de artă" a preferat să aducă tablouri în culori vii astfel încât să fie în ton cu numeroasele sortimente de îngheţată de casă oferite de gelaterie.De cealaltă parte, antreprenorul care deţine gelateria susţine că obiectivul afacerii a fost de la început promovarea produselor locale, fructe, lactate etc., iar din acest an a inclus şi arta."Am pornit această afacere în 2011 şi din dorinţa de a expune plăcerile mele, era un hobby, îmi place în general nu doar gelateria, ci şi cofetăria şi bucătăria. Acest hobby a devenit afacere, soţia s-a ocupat de partea de vânzări, eu de cea de producţie, fiindcă aveam şi un alt job. Am crescut pas cu pas, iar după 10 ani ne cunosc toţi pasionaţii de îngheţată. Susţinem foarte mult producătorii locali, începând cu atrizanii, producătorii de fructe, lactate, legume şi atunci ne-am propus să ne extindem şi la producătorii locali de artă. Vor mai fi şi alte surprize, vor mai veni şi alţi artişti pe care îi vom promova. În cofetării vine familia reunită, părinţi şi copii, şi atunci admiră arta şi aşa le putem arăta copiilor că pot aprecia şi altceva în afară de telefoane", a declarat Mihai Urcan, proprietarul gelateriei. Foto: (c) Dorina Matiş/AGERPRESGelateria devenită şi galerie de artă deţine peste 100 de sortimente de îngheţată făcută după reţete unice."Căutăm să le facem noi, de la zero, sunt unice fiindcă sunt reţetele noastre. În perioada de lockdown s-a văzut o scădere în vânzări dar am respectat normele impuse pentru a ne bucura de libertate. Deschiderea către artă e o idee pe care am dorit demult să o punem în practică, iar acum, de când putem primi din nou clienţi în interior după ridicarea restricţiilor, am profitat ca să deschidem şi o expoziţie. În vitrină avem 24 de sortimente de îngheţată pe care le rotim în funcţie de cerinţe, dar avem peste 100 de reţete unice, concepute de noi. Ingredientele folosite de noi sunt naturale, avem şi o gamă de produse vegane şi fără zahăr, pentru clienţii cu probleme de diabet. Ne-am gândit şi am făcut şi produse pentru copiii cu diabet de tip I", a precizat Alexandra Urcan. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)