Kosovo: Partidele de stânga au format noul guvern

O vastă operaţiune poliţienească era în curs de desfăşurare luni după-amiază în jurul unui supermagazin din oraşul american Boulder, statul Colorado, unde s-au auzit focuri de armă, a anunţat poliţia, notează AFP.Video obtained by @ABC shows the scene outside of the King Soopers in Boulder, where an active shooter was reported. Developing story: https://t.co/FxGGHBX2nGLive streaming coverage: https://t.co/Vj7B5CjuJz pic.twitter.com/dlzZP4OJJ3— Denver7 News (@DenverChannel) March 22, 2021 O sursă din rândul forţelor de ordine a informat televiziunea ABC că mai mulţi poliţişti s-au deplasat la faţa locului după ce au primit o alertă referitoare la prezenţa unui individ înarmat în parkingul supermagazinului King Soopers din acest oraş aflat la poalele Munţilor Stâncoşi.La rândul său, poliţia a deschis focul, a indicat sursa, care nu a confirmat informaţii despre eventuali răniţi.Zeci membri ai forţelor de ordine înconjurau supermagazinul la aproximativ o jumătate de oră după primele forcuri de armă.Imagini difuzate în direct în cursul operaţiunii de către un martor aflat în parking au arătat cel puţin o persoană, un bărbat doar în pantaloni scurţi de sport, pe cale de a fi escortat de poliţişti în afara magazinului, cu mâinile încătuşate la spate şi aparent uşor rănit la picior. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: denverpost.com