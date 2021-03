Ca în filme! Clanul Cămătarilor, atac mafior asupra unei clinici particulare. Totul s-a produs la comanda unui medic celebru

14:40

Situația epidemiologică din România este la limită. Se înregistrează tot mai multe cazuri de noi îmbolnăviri, iar multe din județele țării sunt deja în scenariul roșu. Capitala se aproprie tot mai mult de o carantină […] The post Urmează un nou lockdown pentru România? Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andreea Moldova: Îmi doresc din tot sufletul o carantină naţională appeared first on Cancan.