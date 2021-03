16 ani de închisoare pentru o femeie de 72 de ani acuzată că și-a strangulat fratele imobilizat la pat. Ea a dat vina pe victimă

08:20

Altarul unei biserici catolice din Louisiana, Statele Unite, a fost ars și înlocuit, după ce preotul parohiei a fost surprins făcând sex cu două dominatoare, chiar pe altar, scrie The New York Post, care preia informații din The Times-Picayune/The New Orleans Advocate, cotodian care apare în capitala Louisianei de 184 de ani. Travis John Clark, […]