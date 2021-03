Keanu Reeves colaborează cu Netflix la un film inspirat din revista de benzi desenate BRZRKR

08:20

Actriţa Elizabeth Taylor (nume complet Elizabeth Rosemond Taylor - n.r.) s-a născut la 27 februarie 1932, la Londra, în Anglia. În iunie 1939 a venit, împreună cu părinţii, în Statele Unite, potrivit site-ului cinemagia.ro.Hedda Hopper, celebră la Hollywood, i-a făcut intrarea lui Liz în lumea filmului la doar 9 ani. Primul său rol a fost cel din "There's One Born Every Minute" (1942), apoi a filmat în "Lassie Come Home" (1943), urmat de roluri mici în "The White Cliffs of Dover" (1944) şi "Jane Eyre" (1943), menţionează site-ul biography.com. Au urmat apariţii în peliculele "National Velvet" (1944) - alături de Mickey Rooney, "Courage of Lassie" (1946), "Life with Father" (1947), "Little Women" (1949). Pentru rolul din "A Place in the Sun" (1951) - partener Montgomery Clift - a primit o nominalizare la Oscar. În anul următor, a jucat în "Ivanhoe" (1952), un mare succes cinematografic.Primul soţ al actriţei a fost Nicky Hilton, moştenitorul imperiului hotelier ce-i poartă numele, notează site-ul biography.com. Cei doi au divorţat după doar nouă luni. În 1952, Taylor se recăsătorea cu actorul Michael Welding, împreună cu care a avut doi copii, dar au divorţat în 1957. Viaţa personală destul de agitată nu i-a împiedicat ascensiunea în carieră. În 1954, a deţinut un rol în "Beau Brummell", apoi a jucat în "The Last Time I Saw Paris" (1954) şi "Elephant Walk" (1954), iar în 1955, a filmat pentru "Giant", în care a jucat cu James Dean. În anul următor, a jucat alături de Montgomery Clift, în "Raintree County" (1957), Elizabeth Taylor fiind nominalizată la premiile Oscar. Tot în 1957, Elizabeth Taylor s-a căsătorit cu al treilea soţ, producătorul Mike Todd, împreună cu care a avut o fiică. Todd a murit într-un accident aviatic, iar în 1959, actriţa s-a căsătorit cu Eddie Fisher. O nouă nominalizare la Oscar a venit în 1958, pentru rolul Maggie Pollitt, din adaptarea cinematografică a piesei "Cat on a Hot Tin Roof" (Pisica pe acoperişul fierbinte; 1958), de Tennessee Williams. În 1959, a jucat într-un alt film de succes, "Suddenly, Last Summer" (1959). În 1960, juca în "BUtterfield 8", interpretând rolul Gloriei Wandrous, pentru care a primit primul Oscar din carieră. În 1963, a jucat în filmul "Cleopatra" - un rol remarcabil în care o întruchipează pe regina Egiptului. Pe platourile de filmare, l-a cunoscut pe actorul Richard Burton, care în 1964 a devenit al cincilea soţ al actriţei. Au jucat împreună în filmele ''The V.I.P.s'' (1963) şi "Who's Afraid of Virginia Woolf?" (1966) - care i-a adus lui Liz Taylor al doilea Oscar din carieră. Anul următor, a jucat în producţia "The Taming of the Shrew" (1967), pentru care a fost din nou nominalizată la Oscar. Au urmat filme ca: "Reflections in a Golden Eye" (1967), "Boom!" (1968), "Secret Ceremony" (1968), "The Only Game in Town" (1970), "X, Y and Zee" (1972), "Hammersmith Is Out" (1972), "Ash Wednesday" (1973), "The Driver's Seat" (1974), "The Blue Bird" (1976), "A Little Night Music" (1977) şi "Winter Kills" (1979).Elizabeth Taylor şi Richard Burton au divorţat în 1974, s-au recăsătorit un an mai târziu şi au divorţat din nou, în 1976. Actriţa s-a căsătorit cu al şaselea soţ, politicianul John Warner, în acelaşi an. În 1982, a divorţat de Warner, iar în 1988 l-a cunoscut pe cel de-al şaptelea soţ, Larry Fortensky, cu care s-a căsătorit în 1991 şi de care a divorţat în 1996. După moartea prietenului său, actorul Rock Hudson, în 1985, care fusese diagnosticat cu virusul HIV, Liz Taylor s-a implicat în numeroase proiecte caritabile, menite să vină în sprijinul celor care suferă de maladia SIDA. În 1991, a lansat Fundaţia Elizabeth Taylor HIV/SIDA, care se implică şi în finanţarea programelor de cercetare pentru tratamente eficiente.Elizabeth Taylor a primit numeroase distincţii, printre acestea numărându-se Premiul pentru întreaga carieră, acordat de Institutul American de Film în 1993, şi titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (Dame Commander of the Order of the British Empire) primit în 2000. Elizabeth Taylor s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate - diabet, afecţiuni cardiovasculare, pneumonie, infecţii respiratorii; a fost supusă unor intervenţii chirurgicale pentru proteze la ambele şolduri, pentru extirparea unei tumori pe creier, o intervenţie pe inimă. În ultimii ani, a fost nevoită să se deplaseze în fotoliu rulant. În februarie 2011, artista a fost internată la Spitalul Cedars Sinai din Los Angeles, pentru insuficienţă cardiacă. A murit la 23 martie 2011, în urma unui infarct, precizează site-ul biography.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Bădiţă Cerasela, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Elizabeth Taylor /Facebook