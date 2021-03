Crime în lanț. Un bărbat înarmat a intrat într-un supermarket și a ucis zece oameni

07:50

Art of Robots, tinerii din Kârgâzstan au reușit luni, la Românii au talent, să obțină al optulea Golden Buzz. Aceștia au cucerit juriul cu numărul lor artistic, iar Smiley i-a trimis direct în semifinală. Cei […] The post Cine sunt Art of Robots, tinerii care au primit Golden Buzz, luni, la Românii au talent. Smiley i-a trimis direct în semifinală appeared first on Cancan.