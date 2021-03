Orban: Carantinarea Capitalei - ultima măsură care ar trebui luată; până atunci să se aplice alte măsuri

12:10

Poate că această ediţie 'Om Bun', prin lumina ei şi prin concentrarea de energii pozitive, va reuşi să stopeze perioada de anomalie în care suntem captivi şi să dea tonul unor vremuri mai bune - sunt gândurile şi dorinţele lui Cristian Buică, artistul care va urca pe scenă în a treia zi a festivalului, un eveniment de suflet, pe care îl consideră ''un far luminos pentru contemporani şi dovada faptului că folk-ul este viu şi produce, cu consecvenţă, emoţie şi bucurie pentru ascultători''. El a povestit, pentru AGERPRES, experienţele unice trăite pe scena acestui festival de-a lungul timpului. ''Nu îmi mai amintesc exact dacă am participat la prima ediţie (au trecut 30 de ani!!!), dar la a doua (şi la următoarele câteva) am fost prezent. Am cântat câteva cântece scrise împreună cu nemuritorul Adrian Păunescu şi am încheiat, ca de obicei, cu 'Romanţă de cântat în permisie', cântec scris împreună cu poetul reşiţean (pe atunci) Mihai T. Ioan. Ţin minte că era o emoţie şi o bucurie extraordinare în simplul fapt că ne întâlneam, colegii din folk, la acest prim mare festival de gen, după Revoluţie'', rememorează Cristian Buică. Cea mai importantă amintire? Sursa foto: Cristian Buică / Facebook''Este însuşi faptul că am fost invitat de Victor Socaciu - iniţiatorul şi păstorul festivalului - să susţin un recital. În rest, amintiri sunt multe şi foarte plăcute şi nu aş remarca una anume, ca să nu le supăr pe celelalte, dacă pot să spun aşa'', afirmă el. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOCât priveşte schimbările din ultimii 30 de ani în muzica folk românească, muzicianul salută apariţia unor artişti tineri, care, prin talentul, muzica şi mesajele lor, deschid noi orizonturi. Sursa foto: Cristian Buică / Facebook''Nu ştiu dacă 'schimbat' este un cuvânt potrivit, pentru că în folk lucrurile se întâmplă prin adăugire, nu prin eliminare. Cine ar fi visat cu 30 de ani în urmă că vor apărea pe strada mare a folk-ului nume precum Cătălin Stepa, Cosmin Vaman etc (îmi cer scuze că nominalizez doar doi din cei foarte mulţi care ar merita). Toţi aceşti artişti noi s-au adăugat fenomenului, prin talentul, muzica şi mesajele lor aducând parfumuri noi şi deschizând orizonturi noi. Ar mai fi de ridicat un monument de lacrimi pentru cei care astăzi nu mai cântă cu noi!'', spune Cristian Buică. Referitor la Gala aniversară din acest an, el crede că vor fi mult mai mulţi privitori şi doar câţiva spectatori. Însă vede şi partea bună a lucrurilor. Foto: (c) PAULA NEAMTU / AGERPRES FOTO''Acesta este avantajul transmisiunii live a concertelor. Dacă în anii trecuţi ne vedeau doar cei care veneau la sală, acum ne poate vedea oricine, din orice colţ al lumii, prin simpla achiziţionare a unui tichet/ bilet. Toţi cei care doresc se pun frumos în fotoliu (cu o băutură alături, opţional!), apasă pe un link şi toţi artiştii din gală sunt în casa lor! Mie mi se pare că este o oportunitate excelentă, în special pentru cei aflaţi departe de ţară. Iar avantajul este că toate recitalurile pot fi urmărite oricând - nu numai în momentul în care se întâmplă - timp de 24 de ore!!! Nu-i aşa că e ok?'', arată muzicianul. Cum percepe evenimentul aniversar de la sfârşitul acestei luni? ''O oază de lumină şi speranţă - fix cum a fost şi la începuturi! Numai că acum evenimentul vine după o îndelungată secetă de concerte, care ne-a îndepărtat unii de alţii. Ne-a îndepărtat şi de receptorii noştri, dar şi pe noi, artiştii, între noi! Fiecare întâlnire, la concerte sau turnee, era plină de bucurie şi de savoare prin simplul fapt că ne aminteam de tinereţea în care ne credeam nemuritori. Poate că ediţia aceasta 'Om Bun' 30 ori 30, prin lumina ei şi prin concentrarea de energii pozitive, va reuşi să stopeze perioada de anomalie în care suntem captivi şi să dea tonul unor vremuri mai bune'', s-a declarat încrezător artistul. Foto: (c) PAULA NEAMTU / AGERPRES FOTOŞi tinerii, spune el, sunt în continuare conectaţi la ritmurile folk. ''Eu am o emisiune care se numeşte Strada Folk, la Radio România Reşiţa, de opt ani, aşa că ştiu ce vorbesc. Vin reacţii foarte bune dinspre tineri, însă, din păcate, genul folk nu are mediatizarea pe care o merită. Cu totul altfel ar sta lucrurile dacă ar fi şi o emisiune tv cu şi despre folk'', crede el. Despre ce i-a lipsit în această perioadă, folkistul mărturiseşte: ''În toată această perioadă de 'pandelie' am umblat cu ochii închişi, într-o peşteră artificială, într-o profundă stare de neputinţă şi de mânie foarte greu de stăpânit, dar cu speranţa că, într-o bună zi, acest coşmar se va nărui, iar noi vom reveni la o viaţă normală. Mă ţine viu credinţa în Dumnezeu şi în toţi cei care sunt de partea binelui''. Dacă ar fi să dea timpul înapoi, Cristian Buică şi-ar dori ''mai multă linişte şi mai mult echilibru'' ca să poată scrie mai multe cântece. ''Aş fi vrut să am mai mult timp, mai multă linişte şi mai mult echilibru ca să pot scrie mai multe cântece cu care să oblojesc rănile veacului şi ale omului'' - este confesiunea artistului. Sursa foto: Cristian Buică / FacebookÎndemnul său pentru toţi iubitorii muzicii folk este un mesaj care se regăseşte în cântecul lui ''Îndrăzneşte''. ''Îi doresc lui Victor Socaciu ani mulţi, în sănătate şi înţelepciune, ca să poată să ne invite şi la "Om Bun 40 ori 40"! Iar iubitorilor de folk, îndemnul din cântecul 'Îndrăzneşte' - la înregistrarea căruia i-am avut alături pe Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Marius Baţu şi Zoia Alecu - "Ai o viaţă de trăit,/ Poţi să stai înlănţuit,/ Însă raiul pământesc/ E al celor ce-ndrăznesc!", transmite folkistul. 