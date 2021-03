Şantaj sexual cu repetiţie, făcut de un tânăr de 19 ani. O adolescentă şi o femeie, victime ale escrocului

17:15

Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare ar trebui să asigure finanţarea şi dezvoltarea, măcar, a unui proiect de producţie de energie electrica in centrale eoliene offshore la Marea Neagra, ţinând cont de potenţialul pe care ţara îl are şi de faptul că acest tip de energie are încă nevoie de subvenţie, transmite Asociaţia pentru Energie Curată şi Combaterea Schimbărilor Climatice.