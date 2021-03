Coronavirus: Peste 3.000 de morţi în 24 de ore în Brazilia, un nou record

20:10

Sibianul Eugen Beza a fost numit în funcţia de antrenorul principal al echipei de fotbal FC Hermannstadt, a anunţat, marţi seara, clubul de pe Cibin, pe site-ul său oficial.Beza îl va avea ca secund pe Valentin Negru, fost fotbalist în Liga 1 la Sportul Studenţesc şi Rapid Bucureşti, posesor de licenţă PRO ca antrenor. Florin Berţa va rămâne în rolul său de antrenor cu portarii, iar în perioada următoare FCH va numi şi un nou preparator fizic.Eugen Beza este o personalitate sportivă recunoscută iubitorilor de fotbal din Sibiu. Tehnicianul în vârstă de 42 de ani a strâns 218 meciuri şi a marcat 19 goluri ca fotbalist în primele două ligi pentru Viromet Victoria, FC Inter Sibiu, Minaur Zlatna, Apullum Alba Iulia, FC Sibiu, CS Otopeni, FCM Câmpina, Forex Braşov, CSU Voinţa Sibiu şi SKA-Energhia Habarovsk (Rusia). Ca antrenor, el le-a pregătit pe FC Avrig şi FC Hermannstadt în liga a treia, obţinut promovarea în eşalonul secund cu echipa de pe Cibin. Apoi a rămas în staff-ul FCH, ocupând până în prezent funcţia de antrenor secund.''Sunt foarte fericit pentru postura în care mă aflu, dar în egală măsură şi foarte responsabil. Mă simt dator faţă de acest club, mă simt dator faţă de oraş şi sper din tot sufletul să schimbăm situaţia nefericită în care ne aflăm acum. Indiferent de staff-ul care a fost aici, am fost susţinut de club şi pentru asta încerc să întorc acum suportul pe care l-am avut. Am avut şansa să lucrez cu nişte oameni deosebiţi, antrenori de la care am avut numai de învăţat, atât ca metodologie de antrenament, cât şi aspecte importante din viaţa de antrenor'', a declarat Beza.Tehnicianul a precizat că va urma o perioadă dificilă pentru club, care va încerca să se salveze de la retrogradare: ''Ne aşteaptă o perioadă foarte grea. Încercăm să luăm meciurile pe rând şi să ne pregătim cât mai bine. Nu am avut nici o părere împotriva jucătorilor transferaţi, aşa cum a spus şi Radu Neguţ. Sunt jucători valoroşi. Avem o echipă bine pregătită fizic, o echipă valoroasă. Dacă ar fi o fereastră de transferuri, nu mi-aş dori să aducem alţi fotbalişti. Sunt fericit şi mulţumit de jucătorii pe care îi avem, dar problema este de ordin emoţional. Încercăm să rezolvăm această problemă şi am mare curaj şi încredere că o vom face. O să dau totul în aceste două luni, alături de staff-ul pe care l-am ales, format din oameni de calitate umană, pe care mă pot baza, oameni dispuşi să sacrifice orice în următoarele două luni de zile. Aş vrea din acest moment ca toţi suporterii echipei să gândească pozitiv şi să fie alături de noi. Să aibă mai multă încredere în noi, că vom da totul''.Conducerea clubului şi-a asumat decizia de a-l numi antrenor principal pe Eugen Beza, care are astfel susţinerea celor care investesc în echipă.''AFC Hermannstadt a luat această decizie din mai multe considerente. Sub nici o formă Eugen Beza nu este o soluţie de avarie sau de compromis. A fost prima şi singura variantă pe care noi am luat-o în calcul, deşi ne-au fost propuşi mai mulţi antrenori. Am considerat că Eugen Beza este cel mai potrivit să ducă această luptă până la final. Şi-a asumat obiectivul FCH de a evita retrogradarea şi crede în asta. Îl recomandă experienţa acumulată până acum în staff-ul echipei, unde a stat alături de antrenori buni de Liga I. A venit momentul în care Eugen trebuie să pună în practică tot ce a învăţat până acum. Nu renunţăm sub nicio formă la luptă. Credem că ne putem salva şi vom face tot ce ţine de noi să evităm retrogradarea'', a declarat managerul sportiv Radu Neguţ.Oficialul a precizat că gruparea a achitat o serie de restanţe salariale către angajaţi, iar în moment există un singur salariu restant, către jucătorii mai vechi: ''De la începutul anului 2021, cei care investesc în AFC Hermannstadt au achitat trei salarii către angajaţii mai vechi din club. Unele dintre ele erau restante, dar este important că au fost achitate. În acest moment, conform contractelor existente, avem un singur salariu restant către jucătorii mai vechi. În ultimele 8 etape, echipa noastră a jucat mereu pe prime de joc. Din păcate, am câştigat doar meciul cu FCSB, iar prima a fost achitată imediat după meci staff-ului şi fotbaliştilor. Toată campania de transferuri care a fost făcută în această iarnă s-a făcut doar cu acceptul antrenorilor care s-au aflat în funcţie în momentul respectiv''.FC Hermannstadt a început sezonul cu spaniolul Ruben Albes, care a fost demis după 16 etape, cu un bilanţ de 3 victorii, 6 egaluri şi 7 înfrângeri. Liviu Ciobotariu a fost numit în funcţie pe 15 ianuarie şi a lăsat echipe pe locul 15 (penultimul) în clasamentul Ligii I, bilanţul său fiind de o victorie, 5 rezultate de egalitate şi 6 meciuri pierdute.Eugen Beza va debuta ca antrenor principal la FC Hermannstadt în Liga I pe 3 aprilie, la ora 15:00, pe teren propriu, în meciul contra echipei FC Argeş, în etapa a 29-a.AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: FC Hermannstadt/facebook.com