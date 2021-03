După cancere nediagnosticate, o altă scădere a avut loc pentru că oamenii n-au mai ajuns la spitale în pandemie: cu 35% mai puțini pacienți descoperiți cu TBC

17:00

Prințul Harry a fost angajat într-o funcție de conducere a companiei BetterUp Inc, un startup din Silicon Valley axat pe coaching și sănătate mintală, a anunțat marți organizația pe site-ul său oficial, potrivit The Independent și The Wall Street Journal. Activitatea ducelui va fi să pledeze public pe subiecte legate de sănătatea mintală și va […]