EURO U21 va debuta în forță: Patru partide, opt variante de profit pregătite AICI »»

17:10

În cursul zilei de astăzi, Laurette s-a prezentat împreună cu avocatul ei la secția 10 de Poliție pentru a da declarații. Înainte de a intra în sediu, mulatra a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat […] The post Cum răspunde Laurette acuzațiilor lui Marian Tătic: “Încă sunt sub stare de șoc” + “Îl vedeam ca pe un posibil iubit” appeared first on Cancan.