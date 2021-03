Interzis la Marijana Kovacevic! Omul care a tratat zeci de fotbaliști români face un apel: „Doctorul de la Chelsea mi-a spus un lucru”

14:00

Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a făcut mai multe anunțuri legate de programul Rabla și programul Rabla Plus, pentru mașini electrice.Astfel, în 2021 va fi majorat bugetul alocat programului Rabla Clasic cu aproximativ 10% până la 440 de milioane de lei. Suma maxima care poate fi primită va ajunge astfel la 2.250 de euro.Bugetul Rabla Plus se va dubla în acest an, potrivit ministrului, și va ajunge la 400 de milioane de lei. Astfel, se vor putea achiziționa 6. ...