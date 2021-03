EXCLUSIV Momentul adevărului cu Ionel Ganea! Cum i-a rupt piciorul lui John Kennedy și de ce n-a jucat la Steaua: „Ăsta e adevărul!”

15:50

Dintre toate responsabilitățile unui manager de flotă, selectarea celor mai bune și mai potrivite camioane rulate reprezintă una dintre cele mai mari dificultăți, întrucât ele sunt mijlocul prin care afacerea ta are sau nu șanse să prospere. Sunt atâtea oferte de camioane rulate din care să alegi, însă recent am descoperit oferta de camioane Scania second hand și credem că analizând variantele de cap tractor second hand de vanzare disponibile pe camioane.scania. ...