Fotbal: Andrei Ciobanu - În meciul cu Olanda am demonstrat că românii au valoare şi se pot bate de la egal la egal cu oricine

Fotbalistul Andrei Ciobanu, autorul golului naţionalei de tineret a României în partida cu Olanda (scor 1-1) de la Campionatul European U21, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online, că în această seară jucătorii români au demonstrat că au valoare şi că se pot bate de la egal la egal cu orice adversar. Foto: (c) Echipa națională de fotbal a României /Facebook"Când am văzut că mingea intră în poartă am simţit o bucurie de nedescris. Mă bucur foarte mult că am făcut o ţară fericită. Am demonstrat în această seară că românii au valoare şi se pot bate de la egal la egal cu oricine. Nu au contat cotele de transfer şi am obţinut un rezultat foarte bun. Cred că rezultatul cu Olanda este corect. Ei au avut mai mult posesia, dar noi am fost cei cu ocaziile. Noi am avut trei ocazii foarte clare, ei nu au avut aproape nimic. Doar şuturi de la distanţă şi au fost periculoşi la fazele fixe", a spus el.Mijlocaşul formaţiei FC Viitorul a menţionat că a învăţat să execute lovituri libere de la Gheorghe Hagi şi Adrian Mutu. "Am învăţat să bat lovituri libere de la antrenorii Gică Hagi şi Adrian Mutu. Mă bucur că am onoarea să îi am antrenori", a menţionat el."Ne continuăm visul la Campionatul European, sperăm să luăm cele trei puncte cu Ungaria. Va fi un meci greu. Noi trebuie să ne punem la punct tactic, la fel ca în seara asta, şi cu siguranţă vom obţine un rezultat bun", a adăugat Ciobanu.Echipa naţională de fotbal Under-21 a României a terminat la egalitate cu echipa similară a Olandei, 1-1 (1-1), în meciul său de debut în Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, miercuri seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta.Sâmbătă, în al doilea său meci la EURO U21, România va înfrunta echipa Ungariei, tot pe stadionul Uj Bozsik, de la ora 19:00, pentru ca pe 30 martie să întâlnească formaţia Germaniei, pe aceeaşi arenă (19:00).Faza grupelor va avea loc în perioada 24-31 martie, iar primele două clasate în fiecare grupă se vor califica la turneul Final 8, care e programat între 31 mai şi 6 iunie, în aceleaşi ţări, Slovenia şi Ungaria.AGERPRES (V, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)

