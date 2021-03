Premierul Johnson a sugerat că unele puburi ar trebui să ceară clienţilor să prezinte certificate de vaccinare

07:15

România porneşte, diseară, în preliminariile Mondialului din 2022. Iar statistica ultimului deceniu ne arată că, atunci când am păşit cu dreptul într-o campanie, fie am obţinut calificarea la turneul final, fie la baraj. În schimb, când am ratat primul meci, nici nu ne-am mai redresat, ulterior.