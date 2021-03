Incendiu puternic la o cabană din Cluj! O femeie a ars de vie. Operațiunile de stingere au durat mai bine de trei ore

16:20

Doi deputați, unul din AUR și celălalt de la USR-PLUS, au fost la un pas să se bată, pe holurile Parlamentului. Politicieni s-au certat, îmbrâncit și înjurat, după o discuție pe tema desfiinţării secţiei speciale […]