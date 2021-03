Fostul impresar, Dumitru Tudor, răpus de COVID-19: Ultima sa postare de pe patul spitalului FOTO

12:00

BunaVestire, praznuita de Biserica pe 25 martie in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil avestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu, este prima sarbatoareconfirmata in documente, dintre sarba­torile Maicii Domnului. Este şi unadintre ocaziile pentru care biserica acordă dezlegare la peşte.