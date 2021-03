Carantina a fost prelungită cu încă 14 zile în două localități din Ilfov! Fundeni și Dobroești rămân sub restricții

05:10

Horoscopul zilei de 25 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător pot avea parte de conflicte ideologice și-și pot schimba unele credințe și convingeri. Sfat! Persoanele […] The post Horoscop 25 martie 2021. Săgetătorii își schimbă principii și crezuri appeared first on Cancan.