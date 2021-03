El este fratele de doar 28 de ani al lui Cătălin Botezatu! Nimeni nu a știut de el

09:20

Astăzi este sărbătoare mare pentru toți românii. În fiecare an, la această dată, creștinii sărbătoresc Buna Vestire, sărbătoare marcată prin cruce roșie în calendar. În fiecare an, pe data de 25 martie, este prăznuită una […] The post Calendar ortodox joi, 25 martie. Astăzi este Buna Vestire, sărbătoarea marcată de cruce roșie appeared first on Cancan.