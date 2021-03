Metrorex: Intervalele de succedare a trenurilor vor creşte, în afara orelor de vârf, cu cel mult două minute

19:10

Uniunea Europeană a exportat de la începutul lui decembrie în Regatul Unit circa 21 de milioane de doze de vaccin anti-COVID produse pe teritoriul său, ceea ce reprezintă două treimi din dozele administrate până în prezent britanicilor, potrivit unor date europene comunicate joi, relatează AFP.Între 1 decembrie 2020 şi 25 martie 2021, UE a exportat în total 77 de milioane de doze spre 33 de ţări - fără a lua în calcul contribuţiile sale la iniţiativa internaţională Covax în favoarea ţărilor defavorizate - a anunţat într-o postare pe Twitter preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. The EU has exported 77 million doses of vaccines to 33 countries since 1 December 2020. In addition, as a lead donor to COVAX, it has contributed to exports to low & middle income countries. While remaining open, the EU needs to ensure Europeans get a fair share of vaccines. pic.twitter.com/9TbTxAuFxk— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2021 Din acest total, 21 de milioane de doze au ajuns în Regatul Unit, ceea ce reprezintă o parte substanţială din cele 31 de milioane de doze pe care Londra susţine că le-a administrat până în prezent cetăţenilor săi, a declarat o sursă europeană.De cealaltă parte, UE nu a primit nicio doză produsă pe teritoriul britanic.Dornic să accelereze campaniile de vaccinare în contextul celui de al treilea val al pandemiei, Bruxellesul a decis miercuri să înăsprească condiţiile de export de vaccinuri spre ţările care produc ele însele vaccinuri anti-COVID sau a căror populaţie este deja vaccinată în mare parte, în numele "reciprocităţii".În cadrul unui mecanism de control introdus la sfârşitul lui ianuarie, 380 de autorizaţii de export au fost emise între 1 februarie şi 24 martie, pentru 43 de milioane de doze de vaccinuri spre 33 de ţări, din care în jur de zece milioane au ajuns în Regatul Unit.Până în prezent, Cei 27 au primit în total 88 de milioane de doze, din care au administrat 63 de milioane. Circa 19 milioane de persoane din UE sunt acum complet vaccinate (după ce au primit cele două injecţii necesare), respectiv 4,3% din populaţie, potrivit unui bilanţ al AFP.În primul trimestru al anului, UE va primi în total circa 65 de milioane de doze BioNTech-Pfizer, 10 milioane de doze Moderna şi 30 de milioane AstraZeneca, din cele 120 de milioane pe care laboratorul suedezo-britanic le-a promis iniţial.În al doilea trimestru, Cei 27 se aşteaptă să primească cel puţin 360 de milioane de doze, dintre care 200 de milioane BioNTech-Pfizer, 35 de milioane Moderna, 55 de milioane Johnson&Johnson, precum şi 70 de milioane de doze AstraZeneca, din cele 180 de milioane prevăzute iniţial în contract. AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mihaela Toth, editor online: Gabriela Badea)