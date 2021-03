Anunțul făcut de Bill Gates: când se va sfârși pandemia de coronavirus

12:10

Astăzi este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi, adună milioane de vizualizări pe Youtube și are fanii la picioare. Cu toate acestea, nimeni nu știe cum arăta Bogdan de la Ploiești la […] The post Imagini incredibile. Cum arătă Bogdan de la Ploiești, în primul său videoclip lansat. Astăzi este complet schimbat appeared first on Cancan.