Fotbal: Anglia şi Franţa au început Campionatul European Under-21 cu eşecuri

Selecţionerul echipei naţionale, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, în conferinţa de presă de după victoria României cu Macedonia de Nord (3-2), că nu se aştepta ca jucătorii săi să primească aşa de uşor goluri, el explicând că este vorba despre o problemă mentală."A fost un meci oarecum dificil şi nu o spun pentru că am primit 2 goluri în 2 minute, ci pentru că am întâlnit o echipă a Macedoniei foarte bună, o echipă calificată la EURO 2020. În seara asta trebuie să-l felicităm toţi pe Goran Pandev pentru că în cariera mea de jucător şi chiar de antrenor nu am întâlnit un fotbalist de valoarea lui. La felul cum s-a exprimat în seara asta merită toate felicitările. Noi, din păcate, primim gol partidă de partidă... şi nu mă aşteptam azi să luăm golurile aşa de uşor şi mai ales două într-un minut, dacă putem spune aşa. Eu cred că este doar o problemă mentală, probabil ne-am gândit că meciul e uşor şi o să urmeze 3-0, 4-0. Iar când am primit gol nu am ştiut să mai reacţionăm. I-am văzut pe Răzvan şi pe Vlad care încercau să-şi încurajeze colegii... Eu am trecut prin episodul ăsta cu Middlesbrough (n.r. - meciul Middlesbrough - Steaua, scor 4-2, în 2006, în semifinalele Cupei UEFA). Şi chiar dacă vrei (n.r. - să îţi revii), pur şi simplu în momentul ăla creierul nu te ajută. Deci eu cred că e doar o problemă mentală", a afirmat Rădoi."A fost un meci care a părut uşor şi la îndemâna noastră la 2-0, dar adversarii şi-au dat seama că nu mai au nimic de pierdut. Noi am avut două minute în care nu am putut să reacţionăm. Nu am reuşit să trecem peste acele momente. Dar a venit imediat o perioadă cu 30-40 de secunde de posesie şi am reuşit să ne calmăm şi am revenit cu golul al treilea. Puteam însă să pierdem în două minute ce am realizat în 60 de minute. Mihăilă a avut o prestaţie foarte bună. Sunt antrenorul care l-a debutat la naţionala de tineret, acum şi la naţionala mare. El are un potenţial imens, dar e un tip care trebuia adus când avem în faţă un adversar favorabil", a adăugat el.Selecţionerul a menţionat că nu ştie dacă îl va înlocui pe portarul Florin Niţă la următorul meci, cel cu Germania: "Echipa a câştigat şi nu ştiu dacă putem să-l înlocuim şi să-l învinovăţim pe Niţă neapărat. Depinde şi de cum se va antrena în zilele următoare, nu pot să iau o decizie după o greşeală. Eu în seara asta le-am spus jucătorilor că ne bucurăm pentru victorie, dar mâine dimineaţă vom analiza tot ce s-a greşit".Testat negativ la COVID-19 în două rânduri, Rădoi a ieşit din izolare în ziua meciului pentru a conduce echipa de pe bancă. "Spre seară am aflat că sunt negativ. Trebuia să respectăm ce ne-a impus DSP, două teste negative. Iar răspunsul nu se dă foarte rapid. După primul test negativ pregătisem acest moment, doream un impact pozitiv din punct de vedere mental pentru jucători. Dacă să apar la Mogoşoaia sau direct la stadion. N-am vrut să creez o chestie care să-i şocheze pentru că aş fi făcut mai mult rău decât bine. Ca şi pregătire nu am avut nicio problemă, am fost în permanenţă în contact cu staff-ul de la Mogoşoaia. Chiar cred că în seara asta felicitările le merită băieţii şi staff-ul, eu nu am făcut absolut nimic. Eu nu am niciun merit în seara asta, doar simpla prezenţă aici", a explicat elRădoi a precizat că trebuie elimine lucrurile negative din jocul naţionalei în perspectiva meciului cu Germania de duminică."Mă bucur că azi am avut reacţie la 2-2 şi am câştigat pentru că din punct de vedere mental avem o încredere mult mai mare înainte de meciul cu Germania. Va trebui să nu repetăm greşelile din defensivă din seara asta, pentru că Germania dacă ar avea ocaziile Macedoniei cu siguranţă va înscrie mult mai uşor. Ce nu aş vrea este ca jucătorii să creadă că acea victorie din Giuleşti cu 5-1 cu Germania, din acel amical în care am jucat şi eu, poate fi repetată. Nicidecum. Atunci Germania a venit foarte relaxată, acel rezultat nu poate fi repetat. Maşinăria germană niciodată nu cedează. Va trebui să ne ridicăm gradul de suferinţă pentru că vom suferi mai mult decât în această seară. După efortul din seara asta ar putea să apară modificări duminică. Însă trebuie să remediem lucrurile negative din seara asta", a mai spus Mirel Rădoi.Echipa naţională de fotbal a României a învins selecţionata Macedoniei de Nord cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, la debutul său în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.Duminică, în al doilea său meci din cadrul preliminariilor, prima reprezentativă va juca împotriva Germaniei (ora 21:45, Arena Naţională din Bucureşti), pentru ca la 31 martie să întâlnească Armenia (ora 19:00, în deplasare).România se mai află în grupă cu Islanda şi Liechtenstein. La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.