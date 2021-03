VIDEO Tenis: Simona Halep, calificată în turul al treilea la Miami Open (WTA)

04:00

Uniunea Europeană şi Marea Britanie ar putea ajunge la un acord chiar sâmbătă privind furnizarea de vaccinuri anti-COVID-19, subiect ce constitue în prezent o sursă de tensiuni după o înăsprire a controlului UE asupra exporturilor de vaccinuri produse pe teritoriul său, a estimat joi premierul olandez Mark Rutte, transmite vineri AFP."Din fericire, cele două părţi sunt în discuţii şi se pare că (UE şi Marea Britanie) ar putea ajunge la un acord sâmbătă sau imediat după", a declarat Rutte, întrebat în legătură cu o fabrică olandeză unde se produce vaccinul AstraZeneca."Ar fi binevenit, pentru că suntem prieteni şi avem nevoie unii de alţii" a adăugat premierul olandez la o conferinţă de presă după reuniunea Consiliul European în format videoconferinţă. The COVID pandemic was the key topic on the #EUCO agenda today. We discussed the proposed certificate to eventually make travel possible within the EU. The Netherlands also expressed its gratitude for the efforts of @EU_Commission to obtain as many vaccine doses as possible. pic.twitter.com/644ZDU5ldq— Mark Rutte (@MinPres) March 25, 2021 Dornică să accelereze vaccinarea în faţa celui de-al treilea val al pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană a întărit miercuri mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri, pentru a le restrânge drastic în cazul ţărilor care îşi produc singure dozele sau a căror populaţie este deja vaccinată pe scară largă.Acest principiu al "reciprocităţii" vizează implicit Regatul Unit, către care UE a exportat milioane de doze începând din decembrie fără a primi în schimb niciun vaccin produs peste Canal, în timp ce contractul cu AstraZeneca prevedea astfel de livrări de la fabricile britanice.Discuţiile dintre Bruxelles şi Londra se concentrează în special asupra acestei fabrici olandeze care ar putea furniza UE vaccinuri începând cu sfârşitul lunii martie, după primirea omologării din partea autorităţii de reglementare europene.În opinia lui Mark Rutte, decizia de a interzice orice export de vaccinuri produse în această fabrică către Marea Britanie nu depinde de guvernul său, ci de executivul european, care are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte cererile de export în afara UE ale laboratoarelor.Autorităţile olandeze urmează Comisia fără să îşi dea vreun aviz, a adăugat Rutte. El a mai spus că i-a explicat omologului său britanic, Boris Johnson, că nu poate exista un acord bilateral între Londra şi Haga pe acest subiect.