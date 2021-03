Franţa: Autoritatea sanitară vrea ca dentiştii şi veterinarii să primească permisiunea de a administra vaccinuri împotriva COVID-19

09:50

O familie de saşi plecaţi de peste 30 de ani în Germania, şi care deţin o afacere la Târnăveni, şi-au stabilit reşedinţa pe perioada pandemiei de coronavirus la conacul din Găneşti, întrucât nu au mai putut merge în ţara de domiciliu fără a sta în carantină, ei încercând să dezvolte în acest timp şi o serie de culturi bio.Erich Johann şi Annemarie Jikeli au cumpărat conacul din Găneşti în anul 2000, după ce anterior au închiriat spaţiul pentru birouri. Când au realizat că în zonă nu există niciun hotel decent, care să furnizeze cu regularitate apă caldă, au decis amenajarea unor camere în care să se cazeze şi să ofere cazare şi altor persoane aflate în călătorii de business în zonă."Suntem în Germania din anii '80, dar pulsul nostru aici bate, aici ne-am născut, iar limba este un mare avantaj. Am crescut aici şi ne-am întors pentru că ne-a chemat inima. Am achiziţionat conacul în anul 2000. În prima fază a fost închiriat, am avut nişte birouri, apoi a fost scos la vânzare şi am hotărât să îl cumpărăm. De Găneşti nu ne-a legat nimic, eu sunt născut la 7 kilometri de aici, în Băgaciu, şi am avut o activitate economică la Târnăveni, aşa s-a legat conacul de noi şi noi de el. Când am cumpărat clădirea, aveam la Târnăveni o afacere şi nu exista un hotel unde să putem să stăm, cu apă caldă, aşa că am hotărât să ne căutăm ceva, unde să avem un dulap de haine, fiindcă în acel hotel ba era apă caldă, ba nu era. Am cumpărat şi terenul cu o suprafaţă de 45.000 mp şi apoi am mai achiziţionat încă o suprafaţă de 7.000 mp, unde avem o grădină de zarzavaturi, o livadă şi un pic de fâneaţă pentru atmosferă. Acum avem aici 9 camere, este ceva mic, suntem axaţi pe cazarea prietenilor, reprezentanţi de firme, ei se cazează la noi în extrasezon", a declarat, pentru AGERPRES, Erich Johann Jikeli. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRESFamilia Jikeli a restaurat şi pivniţa de sub conac care are o capacitate să adăpostească 200.000 litri de vin şi, un timp, a şi adăpostit vinul produs dintr-o viţă-de-vie veche de peste 70 de ani."Între timp s-a schimbat tehnologia şi, întrucât nu se mai depozitează vin în butoaie de lemn, ci în inox, pivniţa a fost transformată în cramă. Aşa că avem doi colaboratori care au venit din Tirolul de Sud şi unul din Franţa, iar acum noi folosim pivniţa, cam 90%, pentru show-uri şi degustări de vinuri. Vin diverse grupuri, au venit în permanenţă până la pandemie - din Germania şi Franţa. Anul 2020 a fost foarte bun în domeniul turismului, nu am avut clienţii străini pe care îi aveam în mod normal, dar au venit foarte mulţi din România", a arătat Erich Johann Jikeli.Annemarie Jikeli este în România din anul 2014 şi de atunci s-a născut ideea amenajării acestui boutique hotel la conacul de la Găneşti, iar acum familia dezvoltă în zonă şi o afacere cu produse bio. Ea arată că mâncarea bio va fi tot mai dorită în viitor, aceste produse fiind la mare căutare în ţările occidentale, cum ar fi Germania. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRES"Înainte să vin în România a început soţul să certifice bio tot arealul. Suntem certificaţi bio cu livada şi grădina de legume. Bio va fi tot mai important în anii următori. Cred că suntem singura locaţie de genul acesta, un conac cu o suprafaţă ca a noastră, certificaţi bio. În Bavaria, unde locuim noi, este un ţăran care a concesionat foarte mult teren şi este certificat bio. Când vrem ouă şi lapte, mergem cu cutia şi cu sticla, iar dacă producătorul are, le primim, dacă nu, aşteptăm. Aşa aşteaptă toţi. Toată lumea lasă banii şi ambalajul şi aşteaptă până când agricultorul are produsul", a precizat Annemarie Jikeli.Soţul ei, Erich Johann Jikeli, a precizat că acum deţin o suprafaţă de 700 mp de teren pentru legume cultivate bio, plus o suprafaţă cu viţă-de-vie de aproape 2 hectare, pe pari, o viţă veche de peste 70 de ani.Pe partea de produse bio, familia Jikeli are o serie de proiecte în derulare cu produse româneşti pe care intenţionează să o extindă şi că, deocamdată, producţia este doar pentru restaurantul propriu - legume, siropuri, sucuri şi murături. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRES"Sistemul bio e foarte dificil. Am înfiinţat un câmp de test de usturoi românesc, nu am avut succes trei ani, nu a funcţionat fiindcă nu este piaţă. E foarte dificil, trebuie lucrat totul cu mâna, nu foloseşti substanţe. Anul trecut am înfiinţat o suprafaţă de test pentru grâu fără gluten, dar nu renunţăm la idee deşi nu am avut succes. Anul trecut am plantat o suprafaţă mică de porumb, soiuri vechi, autohtone. Noi facem o producţie de 1,5 tone la hectar, nu e cantitate, e calitate, însă sunt soiuri vechi. Deocamdată e o pasiune, fiindcă trebuie să ai un sac de bani şi să îi investeşti în usturoi şi porumb românesc, fiindcă aici sunt puţini oamenii care ştiu să aprecieze asta, dar noi nu renunţăm la idee. Deocamdată totul e pentru noi şi pentru prietenii noştri, nu comercializăm nimic. La firma noastră avem un departament pentru fructe de pădure şi acolo dorim să facem şi partea de produse bio", a arătat Erich Johann Jikeli.Ei au decis ca această perioadă a pandemiei să rămână în România şi să se ocupe mai ales de conac şi de culturile bio. Fiicele soţilor Jikeli sunt însă în Germania şi, de când cu pandemia, discuţiile de familie se poartă online, la fel şi jocurile cu nepotul."Mă joc cu nepotul pe Skype şi câte o oră, parcă ar fi aici. Este foarte ciudată situaţia, anul trecut noi am stat aici şi apoi ne-am văzut în Grecia şi Portugalia, altfel intram în carantină, de aceea ne-am văzut pe unde se putea", a mai spus Annemarie Jikeli. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRESCât despre paragina în care se regăsesc majoritatea castelelor şi conacelor din judeţul Mureş, soţii Jikeli cred că acestea necesită foarte mult timp şi sunt prea puţini oameni care sunt dispuşi să investească în ceva ce nu se ştie dacă în timp va întoarce banii înapoi."Aici nu câştigăm, doar investim sau se câştigă foarte puţin. Cred că din toate conacele pe care le cunosc nu ştiu dacă sunt 10% întreţinute, trebuie să ai o afacere pe lângă ele ca să le poţi întreţine. De la a cumpăra până la a funcţiona e cale lungă. Vă spun că aceste clădiri vechi sunt greu de întreţinut, în fiecare primăvară trebuie să investeşti serios. Sufletul acestui conac este soţia mea, de aceea funcţionează", a explicat Erich Johann Jikeli.Conacul Dániel din Găneşti este construit în stil neoclasic, iar despre ridicarea acestuia în secolul XIX nu s-au păstrat documente. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRESProprietarul castelului din secolul al XIX-lea a fost Dániel Mihály, descendentul unei familii armene, care se presupune că a cumpărat proprietatea. Singurele documente care există despre conac sunt cele de la naţionalizarea proprietăţii, în anul 1949, de la fiul lui Dániel Mihály, despre care se spunea că era al doilea proprietar al domeniului din Găneşti.După naţionalizare, conacul şi clădirile adiacente au adăpostit sediul CAP-ului din localitate, iar după 1990 a fost restituit familiei Dániel, care l-a vândut familiei Erich Johann şi Annemarie Jikeli. 