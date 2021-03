Raed Arafat va ataca anularea ordinului privind carantina în Timișoara: „S-a mai întâmplat să fie ceva anulat la Curtea de Apel și câștigat la Înalta Curte”

20:45

Autoritățile ruse refuză să îl elibereze pe Alexei Navalnîi. Asta în condițiile în care starea de sănătate a disidentului rus se deteriorează pe zi ce trece. El se plânge că are dureri lombare puternice şi că nu primeşte tratament corespunzător. În plus, opozantul lui Putin susține că este torturat psihic prin privare de somn: este trezit chiar și de câte opt ori pe noapte, conform unor surse, citate de Realitatea PLUS.