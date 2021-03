Povestea fiicei secrete a lui Frank Sinatra: Deana Sinatra nu a fost recunoscută oficial de artist. "Mi-a lăsat un gol imens în suflet!"

Deana Sinatra are 63 de ani, trăieşte în Australia şi are o poveste pe care o spune cu lacrimi în ochi atunci când are ocazia.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)